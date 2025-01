Santos avança em negociações para repatriar Neymar

O retorno de Neymar ao futebol brasileiro tem grande chance de acontecer. O Santos, então, intensificou as conversas para tentar a contratação do craque e negocia um possível empréstimo de seis meses com o Al-Hilal para que o ídolo readquira “em casa” a boa forma física. O Peixe, afinal, aproveita que o jogador não será inscrito na liga saudita. O estafe do atacante avalia com uma boa possibilidade. A informação inicial foi do “ge”.

Por ser uma negociação “especial” e também por sua importância, o Santos fez um vídeo que chegou a emocionar o Neymar pai, empresário do jogador. O vídeo contou com a ajuda da Inteligência Artificial e teve narração de Pelé, que disse os motivos para seu retorno à Vila Belmiro. A produção, afinal, deixou o estafe do atacante bastante sensibilizado.