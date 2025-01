Sampaio Corrêa x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

O Botafogo entra em campo neste sábado (18) pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Ainda com uma equipe alternativa, o Glorioso terá como adversário o modesto Sampaio Corrêa. A partida será realizada no Estádio Lourival Gomes de Almeida, em Saquarema, às 16h30 ( de Brasília).

Como chega o Botafogo

Aliás, sem utilizar o time principal, o Alvinegro, que perdeu na estreia, mas se recuperou na segunda rodada, soma três pontos no campeonato. Atuando pela primeira vez fora de casa, o Botafogo segue apostando em sua base, com alguns atletas mesclados que tiveram poucas oportunidades no elenco principal. Desse modo, a única dúvida do técnico Carlos Leiria está no ataque, entre Carlos Alberto ou Kayke.

Como chega o Sampaio Corrêa

Todavia, em sua segunda participação no Campeonato Carioca, o Sampaio Corrêa busca a primeira vitória no estadual. Nas duas primeiras rodadas, perdeu uma partida e empatou outra. O time, portanto, contará com os reforços de Elias e do meia Rodrigo Dantas para tentar surpreender o adversário.

SAMPAIO CORRÊA X BOTAFOGO

3ª rodada do Campeonato Carioca 2025 – Taça Guanabara

Local: Estádio o Estádio Lourival Gomes de Almeida, em Saquarema

Data e horário: sábado, 18/01/2025, às 16h30 (de Brasília)

BOTAFOGO: Raul; Newton, Kawan, Serafim; Rafael Lobato, Kauê, Patrick de Paula, Vitinho (Kauan), Yarlen, Carlos Alberto (Kayke) e Matheus Nascimento. Técnico: Carlos Leiria

SAMPAIO CORRÊA: Zé Carlos; Eliandro (Elias), Marreta, Thuram, Guilherme; Rodrigo Dantas, Agu, Luan; Pernão, Max, Matheus Iacovelli. Técnico: Alfredo Sampaio

Árbitro: Jodis Nascimento de Souza (RJ)

Assistentes: Thiago Filemon Soares Pinto (RJ) e Naiara Mendes Tavares (RJ)

VAR: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)