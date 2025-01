Rony não é relacionado para partida contra o Noroeste e tem futuro incerto no Palmeiras

O Palmeiras fará o primeiro compromisso fora de casa nesta temporada. Neste sábado (18), o Verdão viaja para Bauru, onde encara o Noroeste, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Abel Ferreira deve manter o rodízio de jogadores, mas tem um desfalque certo para o confronto.

O atacante Rony não segue com o elenco para o interior paulista. O jogador fica no aguardo para resolver o seu futuro. O Fluminense já demonstrou interesse no atleta, chegou a acertar a transferência com a diretoria do Verdão, mas não chegou a um acordo com Rony.