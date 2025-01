Roger minimiza derrota do Inter em primeiro teste de 2025: ‘Estamos acima de uma preparação convencional’

Colorado perdeu por 2 a 0 para a seleção do México em amistoso que ocorreu na última quinta-feira (16), no Beira-Rio

O Inter começou a temporada com uma derrota por 2 a 0 para a seleção do México em amistoso, que ocorreu na última quinta-feira (16), no Beira-Rio. Apesar do revés no primeiro teste do time na temporada, o técnico Roger Machado confessa que o placar foi essencial para perceber alguns indicativos e fazer correções ainda na pré-temporada.

“Claro que o resultado é importante em qualquer jogo, mas para esse momento, com 10 dias de trabalho e a escolha por um amistoso forte. Desde o primeiro dia trabalhar com bola, sem ter o mesmo nível de condicionamento físico dos outros times do Campeonato Gaúcho que começaram a treinar em dezembro, temos na relação com a bola um ganho à medida em que a parte física não estará 100% na nossa estreia”, esclareceu o comandante.