Rio Ave x Sporting: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam pela 18ª rodada do Campeonato Português neste sábado (18), às 15h (de Brasília) / Crédito: Jogada 10

O Rio Ave recebe o Sporting neste sábado (18/1), às 15h (de Brasília), no Estádio dos Arcos, pela 18ª rodada do Campeonato Português. Os Leões, 41 pontos esperam vencer fora de casa para garantir o topo da tabela por mais uma semana. Por outro lado, o Rio Ave ocupa a 10ª colocação, com 20 pontos, e precisam aproveitar o fator casa para se afastarem ainda mais da zona de rebaixamento. Assim, confira as principais informações do duelo. Onde assistir Os canais ESPN4, Disney+ e RTP transmitem a partir das 15h30 (de Brasília).

Os Vilacondenses chegam animados após a conquista da vaga para as quartas de final da Taça de Portugal, sobre o Casa Pia, no último domingo (12). Então, querem aproveitar o fator casa para seguir no caminho das vitórias. Porém, está sem um titular importante: Clayton. Sem ele, Petit opat com um ataque com Aguilera, Bondoso e Pohlmann.

"O Clayton está num bom momento, sem dúvida, tem feito a sua parte com a ajuda dos seus companheiros também. Temos várias opções, um ataque mais móvel O futebol é isto, a ausência de uns é a oportunidade de outros" disse Petit.

“O Clayton está num bom momento, sem dúvida, tem feito a sua parte com a ajuda dos seus companheiros também. Temos várias opções, um ataque mais móvel O futebol é isto, a ausência de uns é a oportunidade de outros” disse Petit. Como chega o Sporting No Campeonato Português o time está invicto há cinco jogos, com três vitórias e dois empates. No último duelo na competição, empatou em 4 a 4 com o Vitória SC, porém deu sorte com os tropeços de Benfica e Porto na mesma rodada e seguem na ponta. Os rivais estão na cola dos Sportinguistas, em segundo e terceiro lugar, respectivamente. para este jogo há uma dúvida. Gyokeres; O goleador domundo em 2024 está sentindo a maratona de jogos e o Sporting terá um duelo importante pe,la Champions na proxima semana. Mas há um problema. Edwards, que poderia ser um opção foi afastado pelo treinador Rui Borges. Ele, inclusive pode estar de saída.