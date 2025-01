Ramon Lima critica primeiro tempo do Vasco e comenta sobre possíveis novidades contra o Boavista

O Cruzmaltino empatou sem gols com o Bangu, em São Januário, pela segunda rodada do Carioca

Na noite desta quinta-feira (16), o Vasco empatou sem gols com o Bangu, em São Januário, pela 2ª rodada da Taça Guanabara. Com o resultado, o Cruzmaltino segue sem vencer no Campeonato Carioca sob comando do técnico Ramon Lima, que criticou o primeiro tempo da equipe.

“A ideia contra o Nova Iguaçu era atrair com pouco de jogadores e ter esses quatro na frente para tentar ganhar vantagem em cima das costas do adversário. Para o jogo de hoje, era totalmente diferente, sabíamos que o Bangu ia vir negando o espaço às costas. No primeiro tempo, o meio-campo ficou um pouquinho distante e tentamos por dentro exagerado. A atitude não foi boa. O que faltou no primeiro tempo foi quando a bola bater do lado ter mais movimento para as costas da defesa do Bangu. Ficou um jogo muito parado no meio-campo. No segundo tempo, conseguimos alterar e o comportamento foi diferente”, disse em coletiva.