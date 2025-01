Português: Benfica goleia Famalicão e encosta na liderança

O Benfica está vivo na briga pelo título do Campeonato Português 202425. Nesta sexta-feira (17), o time comandado pelo técnico Bruno Lage, ex-Botafogo, goleou o Famalicão por 4 a 0, no Estádio da Luz, em Lisboa, na partida de abertura da 18ª rodada da Liga portuguesa. Leandro Barreiro anotou um hat-trick e foi o grande destaque da vitória. Além do volante, Orkun Kukçu completou o triunfo na capital do país.

Dessa maneira, o Benfica chegou aos mesmos 41 pontos do líder Sporting e encostou na briga pela ponta da tabela. No entanto, o Leão ainda vai entrar em campo nesta 18ª rodada e pode recuperar a vantagem de três pontos na liderança do Campeonato Português. O clube do Alvalade visita o Rio Ave neste sábado (18), às 15h (de Brasília).