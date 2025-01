Pitaluga surge no BID e pode estrear pelo Fluminense

Mais um reforço do Fluminense para a temporada 2025 está apto a estrear. Desta vez, trata-se do goleiro Marcelo Pitaluga, de 22 anos. O arqueiro, contratado junto ao Liverpool, teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e, assim, pode atuar livremente pelo clube.

Dessa forma, Pitaluga pode fazer, enfim, sua primeira aparição profissional pelo Fluminense. Afinal, o goleiro saiu muito jovem para o Liverpool, sequer atuando pelo time de cima do Flu. Foi em 2020, quando deixou o CT Carlos Castilho para se juntar aos brasileiros Alisson Becker e Taffarel (preparador de goleiros dos Reds).