Paulo Ricardo aproveita chances e é destaque no Vasco

Paulinho Babilônia, Paulinho ou Paulo Ricardo. Conhecido pelas três alcunhas citadas, o jovem lateral-direito do Vasco é um dos poucos que conseguiram aproveitar as chances neste início de temporada. Não só pelo primeiro gol do time no ano, contra o Nova Iguaçu, pela primeira rodada. Mas também pela boa atuação no segundo compromisso da equipe, em novo empate, desta vez por 0 a 0, contra o Bangu.

Não à toa, o jogador foi convocado recentemente para defender a Seleção Brasileira no Sul-Americano sub-20, marcado para ocorrer entre janeiro e fevereiro. Ele, aliás, se junta à delegação logo após este confronto contra o Bangu, na última quinta-feira (17).