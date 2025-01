Oficial: Ander Herrera é o novo reforço do Boca Juniors

Contratação do meio-campista espanhol se tornou oficial nesta sexta-feira (15) / Crédito: Jogada 10

Mais um nome de larga trajetória no futebol europeu se torna reforço do Boca Juniors. Trata-se do meio-campista espanhol Ander Herrera, nome que teve sua contratação anunciada pelo clube argentino nesta sexta-feira (17).

Desde a semana passada, os aspectos verbal e documental entre Boca e Athletic Bilbao estavam alinhados. Desse modo, restava somente Ander realizar os exames médicos e assinar contrato com validade até o fim de 2026.

O vínculo entre o atleta de 35 anos e a representação argentina existe desde sua infância. Apesar da enorme distância geográfica, a paixão pelo Boca Juniors se despertou graças a seu pai, Pedro Herrera Sancristóbal, que foi jogador de futebol e gestor em diferentes clubes da Espanha. Com o intuito de captar reforços para os clubes que trabalhou, o pai de Ander Herrera fez diversas viagens a Argentina onde se apaixonou pelo Boca e transmitiu esse sentimento para o filho. Não por acaso, em 2023, o atleta veio até Buenos Aires para assistir a partida diante do Colo-Colo, válida pela fase de grupos da Libertadores. “Meu pai trabalhou aqui por muito tempo. Ele me falou muito sobre o Boca e eu mantive essa paixão desde criança. O Boca é um clube gigante, especial, com uma história e uma paixão únicas. No momento, espero me adaptar e aproveitar essa experiência única”, disse o reforço boquense assim que desembarcou no aeroporto de Ezeiza, na última quarta-feira (15).