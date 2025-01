Nsports aumenta transmissões estaduais com estreias neste fim de semana

A empresa Nsports segue em 2025 consolidando seu papel com o torcedor brasileiro como referência nas transmissões esportivas pelo Brasil e fora dele. Afinal, neste fim de semana será marcado por grandes momentos para os admiradores dos campeonatos estaduais. A estreia do Campeonato Mineiro, o início das transmissões do Campeonato Catarinense e a continuidade do Campeonato Paranaense prometem agitar a programação da plataforma.

Desse modo, o Campeonato Mineiro, suas atenções se voltam para o confronto entre Democrata GV e Villa Nova, que acontece no domingo pela manhã, marcando o pontapé inicial das transmissões da competição na Nsports. Já no Catarinense, que entra na sua segunda rodada, a plataforma traz dois jogos: Figueirense x Hercílio Luz no sábado e Criciúma x Concórdia no domingo.