Novo programa de esporte da Record tem cenário divulgado

A Record estreará um novo programa de esportes neste domingo (19), às 23h (de Brasília), logo após o Domingo Espetacular. O cenário, aliás, chamou atenção. No estúdio do programa, serão realizadas apresentações e transmissões das partidas, com início, intervalo e fim.

O programa contará com a participação de Cleber Machado, Paloma Tocci, Dodô, Maurício Noriega e Salvio Spinola. O novo programa vai comentar tudo sobre futebol, com ênfase no Campeonato Paulista.