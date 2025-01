Noroeste x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Após vencer na estreia, Verdão vai até Bauru, em busca de sua segunda vitória consecutiva no Campeonato Paulista / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras encara o Noroeste neste sábado (18/01), às 18h30, no estádio Alfredo de Castilho, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O Verdão estreou com vitória o Estadual, ao bater a Portuguesa por 2 a 0, no Allianz Parque. Contudo, o time de Bauru também venceu na primeira partida pelo mesmo placar, contra o Velo Clube. Assim, as duas equipes chegam para tentar manter o 100% na competição. Onde assistir A partida terá transmissão da Cazé TV.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Como chega o Noroeste O Noroeste estreou bem e venceu na volta à elite do Paulistão. Afinal, a = equipe se impôs mesmo fora de casa e venceu o Velo Clube por 2 a 0, mesmo fora de casa. Assim, a tendência é que a base da equipe que triunfou no jogo anterior seja mantida. Aliás, o que é praticamente certo é a dupla de ataque, que conta com Luiz Thiago e Carlão, dois jogadores identificados com a torcida e com fama de artilheiros com a camisa alvirrubra.