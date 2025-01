Neymar comenta sobre retorno ao Brasil e escolha por Flamengo ou Santos: ‘Mexe com amor’

RIYADH, SAUDI ARABIA - FEBRUARY 18: Neymar of Al Hilal during the Saudi Pro League match between Al-Hilal and Al-Raed at Kingdom Arena on February 18, 2024 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images) / Crédito: Yasser Bakhsh

Muitos clubes têm acompanhado o desenrolar o fim iminente da passagem de Neymar pelo Al-Hilal, que pode ocorrer ainda nesta janela. No Brasil, por exemplo, Flamengo e Santos sabem que seriam os possíveis destinos do craque e monitoram a situação. Entretanto, caso o atacante decida de fato retornar à terra natal, uma possível decisão entre rubro-negros ou alvinegros mexeria – e muito – com seus sentimentos. Primeiro convidado do canal de Romário no Youtube, o astro abriu o jogo sobre temas polêmicos e projeções para carreira. O atacante confessou que as notícias recentes sobre um possível retorno ao Brasil o fizeram repensar essa decisão a curto prazo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Quando começou a sair isso, me colocaram no Santos, no Flamengo, todo mundo começou a me mandar mensagem, e eu falei: “Nossa, que legal, que gostoso, um país inteiro falando comigo, amigos, torcedores rivais…”. Comecei a sentir um negocinho, porque realmente quero voltar um dia, mas ainda não pensava nessa possibilidade”, iniciou.

Questionado sobre a decisão entre Flamengo ou Santos, o craque postou no duelo entre razão e emoção. “Aí você mexe com o amor (risos), muito difícil. Sempre falei que tenho vontade de jogar no Flamengo, pois tudo envolve o Flamengo. E o Santos é o amor de criança, minha casa”, respondeu. Admiração pelo Flamengo Há muito tempo que Neymar fala sobre o sonho de um dia defender as cores do Flamengo. Para se ter ideia, uma das primeiras declarações do astro sobre o Rubro-Negro ocorreu ainda em 2017, quando confessou sobre o anseio de um dia jogar pelo clube com o Maracanã lotado. “Tenho muita vontade de jogar pelo Flamengo, Maracanã lotado, Libertadores…”, disse em entrevista ao ge em abril de 2017.

No ano seguinte, o astro posou com o Manto ao lado de David Brazil, que até brincou sobre a “nova contratação”. O atleta estava usando o uniforme durante um encontro entre amigos em sua residência no Rio, em Mangaratiba. Um dos momentos mais emblemáticos dessa demonstração de carinho ocorreu na histórica Libertadores de 2019, em Lima. Ney gravou vídeos comemorando muito o título do Rubro-Negro sobre o River Plate e fazendo até o muque de Gabigol na ocasião. Em 2024, o astro aproveitou um dos períodos a passeio pelo Brasil e compareceu no Maracanã a convite de Gabigol. “Estou aqui para ver o Flamengo, Gabi me chamou. O Flamengo é meu segundo time de coração, porque o primeiro é o Santos”.