Mário explica conversas para renovação de Ganso no Fluminense: ‘Ídolo da torcida’

Um dos principais nomes do Fluminense na última temporada, Paulo Henrique Ganso tem contrato até o fim de 2025. Nesse sentido, durante entrevista coletiva no CT Carlos Castilho, o presidente Mário Bittencourt afirmou que o jogador recusou uma proposta de extensão do contrato até o fim de 2026, porém novas conversas tendem a acontecer.

” O Ganso é um jogador extremamente valorizado por nós. Em 2022, fizemos um contrato de três anos com uma excelente valorização. Tenho uma excelente relação com ele e com o estafe dele. É um ídolo da torcida. Fizemos uma proposta até o final de 2026 com valorização salarial”, disse.