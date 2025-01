Luiz Gustavo lamenta empate do Vasco em São Januário pelo Carioca

Na noite desta quinta-feira (16), o Vasco empatou sem gols com o Bangu, em São Januário, pela 2ª rodada da Taça Guanabara. O volante Jair desperdiçou um pênalti na reta final do jogo. Mesmo com os reforços de atletas do elenco principal, um dos destaques da equipe foi o jovem zagueiro Luiz Gustavo, que lamentou o resultado em casa e visou a primeira vitória na temporada.

“Infelizmente, não saímos com o resultado. A gente trabalhou muito bem durante a semana. Estamos trabalhando forte para sair com os três pontos, mas hoje a vitória não veio. É continuar trabalhando e fazer excelente próximo jogo para sair com a vitória”, disse a Vasco TV.