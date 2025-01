Léo Batista tem tumor no pâncreas diagnosticado e está na UTI

Família do jornalista evitou divulgar a informação, mas após o vazamento permitiu o hospital emitir uma nota para imprensa

O jornalista Léo Batista, da TV Globo, foi diagnosticado com um tumor no pâncreas. O Hospital Rios D’Or, onde o comunicador está internado desde o dia 6 de janeiro, divulgou a informação.

“O paciente João Batista Belinaso (Léo Batista) deu entrada no Hospital Rios D’Or no dia 6 de janeiro, apresentando quadro de desidratação e dor abdominal. Após a realização de exames, foi diagnosticado um tumor no pâncreas”, informou o boletim médico.