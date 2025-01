Lens x PSG: onde assistir, escalações e arbitragem

As emoções do Campeonato Francês 2024/25 estão de volta. Neste sábado (18), Lens e PSG se enfrentam às 13h (de Brasília), no Stade Bollaert-Delelis, na cidade de Lens, em partida válida pela 18ª rodada da Ligue 1.

Como chega o Lens

O Lens é o 7º colocado do Campeonato Francês, com 27 pontos em 17 rodadas, e ainda sonha com uma classificação para as próximas competições europeias. Isto porque a equipe está na cola do Lyon, que tem apenas um ponto a mais, em 6º, posição que garante uma vaga na qualificatória para a Liga Conferência da próxima temporada.

Além disso, o Lens vem de uma vitória fora de casa sobre o Le Havre e quer aproveitar o bom momento para arrancar pontos do líder da Ligue 1.

Contudo, o técnico William Still terá uma série de desfalques para o jogo deste sábado. A baixa de última hora fica por conta de Kevin Danso, que cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Ao mesmo tempo, Rémy Labeau Lascary, Jhoanner Chávez, Neil El Aynaoui, Wesley Said, Ruben Aguilar e Martín Satriano, lesionados, completam a lista de ausências do Lens.