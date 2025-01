Leganés x Atlético de Madrid: Onde assistir, escalações e arbitragem

O Atlético, mesmo fora de casa, é o grande favorito. Afinal, é o líder com 44 pontos e enfrenta um rival que é apenas o 16º colocado, com 19 pontos, apenas dois à frente do Alavés, o primeiro da zona de rebaixamento.

O Atlético de Madrid vive um momento mágico. Afinal, desde o fim de outubro, venceu os 15 jogos que disputou, o que é a maior marca de triunfos seguidos de sua centenária história. Neste sábado, 18/1, tem novo desafio pelo Campeonato Espanhol. Vai até Leganés enfrentar o time homônimo, às 17h (de Brasília), no Estádio Municipal de Butarque. Este duelo pela 20ª rodada do Espanhol é quase um duelo caseiro, já que o distrito é da Grande Madrid.

Como chega a Leganés

Não bastasse enfrentar um rival mais forte, o Leganés vai a campo muito desfalcado. Franquesa chegou a treinar,mas não se recuperou das dores musculares. Já Soriano, Sanez e Oscar Rodríguez cumprem suspensão. Assim, o técnico Borja Jiménez coça a cabeça para escolher a melhor formação. Ele não confirmou a escalação titular. Contudo, é certo é que ele vai manter o esquerma 5-4-1, com De la Fuente como a referência no ataque.

Como chega o Atlético de Madrid

O Atlético, no meio da semana, fez 4 a 0 sobre o Elche, pela Copa do Rei, com time alternativo. Mas, neste sábado, Simeone deve promover a dos alguns titulares, mesmo ciente de que haverá o duelo de terça-feira contra o Bayer Leverkusen, pela Champions, em Madri. A novidade é a presença de Lenglet, recuperado de lesão e que ganhará a oportunidade de começar a partida formando a dupla de zaga com le Normand. Os desfalques são o zagueiro Giménez e o atacante Sorloth. O defensor está voltando de lesão e segue poupado para, talvez, jogar o duelo da Champions. Contudo, Sorloth, que foi bem e marcou na goleada sobre o Elche, cede vaga para o titular

LEGANÉS X ATLÉTICO DE MADRID

20ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: 18/1/2025, 12h15 (de Brasília)

Local: Estádio Municipal de Butarque. Leganés (ESP)

LEGANÉS: Dmitrovic; Rosier, Tapia, Gonzalez, Nastasic e Cruz; Raba, Cisse, Neyou e Brasanac; De la Fuente. Técnico: Borja Jiménez

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina, Le Normand, Lenglet e Galán; Giuliano, De Paul, Barrios e Samuel Lino; Griezmann e Julián Álvarez.

Árbitro: Mario Melero López