Kvaratskhelia é o novo reforço do Paris Saint-Germain

Agora é oficial. O atacante Khvicha Kvaratskhelia, de 23 anos, é jogador do Paris Saint-Germain. O georgiano assinou contrato até 2029 com o clube francês nesta sexta-feira (17), após realizar exames médicos em Paris, e o clube fez o anúncio por meio das redes sociais.

LEIA MAIS: Endrick está entre os três melhores em média de gols por minuto na temporada

“Khvicha (Kvaratskhelia) é um dos jogadores mais empolgantes do futebol mundial, um talento fantástico, mas também um jogador com coragem e luta pelo time acima de tudo. Estava muito determinado a fazer parte do nosso grande clube. Sei que ele alcançará todos os seus objetivos conosco. Estamos muito felizes em fortalecer nossa força de trabalho e continuar fazendo do coletivo a estrela do Paris Saint-Germain”, disse o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi.