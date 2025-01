Jorge Jesus quer contar com Neymar no Mundial de Clubes

Técnico também torce por permanência do craque no Al-Hilal ao longo da temporada: 'Gostaria que ele aceitasse'

“Se ele ficar fora da liga, eu conto com ele para as duas outras competições que vamos ter, que é a Champions da Ásia e o Mundial. Agora, não sei se ele vai aceitar ou não. Gostaria que ele aceitasse”, disse em entrevista ao portal “ge”.

Depois de indicar Neymar fora da liga saudita , o técnico Jorge Jesus, porém, afirmou que deseja que o brasileiro esteja em campo no Mundial de Clubes e também na Champions da Ásia. O atacante do Al-Hilal tem contrato até junho 2025 e já recebeu contatos de clubes da MLS.

Em coletiva, após a goleada sobre o Al Fateh por 9 a 0, o treinador do Al-Hilal falou sobre as condições físicas do brasileiro. O português, afinal, foi pessimista.