Internacional recebe consulta de Tigres, do México, pelo volante Rômulo

Jogador é visto como peça importante no elenco do Colorado, já que foi titular em 27 das 47 partidas da equipe na última temporada / Crédito: Jogada 10

O Tigres, do México, fez contato com o Internacional para demonstrar seu interesse pelo volante Rômulo. O clube gaúcho confirmou a movimentação, mas indicou que em um primeiro momento recebeu apenas uma sondagem. A informação é da “Rádio Guaíba”. O Colorado vê o atleta como uma peça importante do elenco e sinaliza que não vai facilitar em caso de uma possível saída. O Inter tem a intenção de criar uma boa relação com o clube mexicano. Isso porque tem interesse na contratação de um dos seus jogadores, o zagueiro Samir, ex-Flamengo. Qualificar o setor defensivo é uma das prioridades do Colorado. Por isso, entende que pode utilizar esse interesse do Tigres em Rômulo como um trunfo para progredir nas tratativas com o defensor brasileiro.

Rômulo encerrou a temporada com prestígio. Afinal, ele foi titular em 27 das suas 47 partidas na temporada. A avaliação é que o volante aproveitou as oportunidades no período em que Fernando foi ausência no time na reta final de 2024 por uma série de lesões. Mesmo sendo considerado reserva, o camisa 40 esteve no time que iniciou 20 dos 30 jogos no Campeonato Brasileiro.