Guilherme celebra vitória na estreia e brinca sobre Neymar: ‘Deixa à vontade’

Guilherme brilhou na estreia do Santos no Paulistão. Com dois do camisa 11, o Peixe venceu o Mirassol por 2 a 1 , nesta quinta-feira (16), na Vila Belmiro, pela 1ª rodada. Eleito o craque do jogo, o jogador compartilhou o mérito com os companheiros. Dessa forma, enalteceu a atuação da equipe e ressaltou a dificuldade da primeira partida da temporada.

“Feliz por mais dois gols, mas quero dividir a vitória com o grupo. Primeiro jogo da temporada, trabalho novo, modelo de jogo diferente, foi muito difícil, mas todos estão de parabéns. Foi um grande desafio, o Mirassol é uma equipe qualificada e que vem jogando junto há muito tempo. Creio que começamos bem e estamos no caminho certo”, disse.

Durante a partida, a torcida santista gritou o nome de Neymar nas arquibancadas. O Santos vive a expectativa pelo acerto com o craque, que não deve permanecer no Al Hilal, da Arábia Saudita, em 2025. Ele, inclusive, já pode assinar pré-contrato, mas avalia as opções e é alvo de equipes dos Estados Unidos. Guilherme reforçou o coro na torcida pela volta do ídolo.

“Deixa o homem (Neymar) à vontade. Ele já sabe que todo mundo aqui tem a mesma opinião, então deixa ele à vontade”, brincou.

Com o resultado, o Santos somou os primeiros três pontos no Paulistão, mas ocupa o segundo lugar do Grupo B no critério de desempate com o Guarani. O Peixe volta a campo no próximo domingo (19), às 20h30 (de Brasília), contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli.