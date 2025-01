Grêmio identifica possíveis substitutos em caso de saída de Marchesín

Goleiro avalia a possibilidade de deixar o Imortal e retornar à Argentina, já que há o interesse do Boca Juniors / Crédito: Jogada 10

O Grêmio já trabalha para buscar um substituto para Marchesín, caso o goleiro aceite a proposta do Boca Juniors. Assim, o Imortal já selecionou três potenciais reforços para a sua meta. Tratam-se dos arqueiros Matheus Magalhães, do Braga, de Portugal; Maílson, ex-Sport e atualmente no Al Taawoun, da Arábia Saudita; e o ídolo Marcelo Grohe, que também atua na liga saudita. Caso o Tricolor Gaúcho decida por fazer uma investida por Matheus Magalhães, terá que vencer a concorrência do Bahia. O interesse em Maílson também pode evoluir, pois ele está em reta final de contrato, que se encerra na metade da temporada. Ou seja, o arqueiro já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ainda há a possibilidade de repatriar Marcelo Grohe, campeão da Libertadores com o Grêmio em 2017. O goleiro passa por situação semelhante a Maílson, com vínculo perto de encerrar com o Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Pela primeira passagem vitoriosa na equipe gaúcha, ele é constantemente sugerido nos bastidores. Por isso, um retorno é constantemente debatido nos corredores da Arena.