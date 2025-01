Gregore se reúne com Textor e deve permanecer no Botafogo

Volante tem proposta do Al Rayyan, clube do técnico Artur Jorge, mas dono da SAF do Alvinegro recusa e segura atleta para 2025

Depois da forte proposta do Al Rayyan, clube do técnico Artur Jorge, Gregore deve permanecer no Botafogo em 2025. O clube do Qatar não atendeu aos pedidos do Alvinegro, e John Textor, dono da SAF, recusou a proposta. Além disso, o empresário conversou com o volante de 30 anos e conseguiu segurá-lo. A única chance de saída agora é o pagamento da multa rescisória.

O Al Rayyan fez uma proposta na casa de 2,5 milhões de dólares (cerca de R$ 15,2 milhões). No entanto, os valores não agradaram ao Botafogo. Entretanto, Gregore e seu estafe ficaram bem satisfeitos com a oferta do solário, quatro a cinco vezes maior que o seu atual. Mas a boa fase do jogador no Brasil e as conversas com Textor foram importantes para convencê-lo da permanência.