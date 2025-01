Getafe x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Espanhol 2024/25. Neste sábado (18), Getafe e Barcelona se enfrentam às 17h (de Brasília), no Coliseum Alfonso Pérez, em duelo que coloca frente a frente duas equipes que vivem bons momentos na temporada.

Como chega o Getafe

O Getafe atravessa um bom momento na temporada e, além de confirmar a classificação na Copa do Rei ao vencer o Pontevedra, a equipe bateu o Las Palmas na rodada mais recente do Campeonato Espanhol e respirou na tabela. Isto porque o time subiu para a 15ª posição e abriu três pontos de vantagem para o Espanyol, que abre a zona de rebaixamento na 18ª posição, após o fim da 19ª rodada de La Liga.

Além disso, a boa notícia é que o técnico José Bordalás poderá contar com força máxima para encarar o Barcelona neste sábado.

Como chega o Barcelona

Por outro lado, o Barcelona chega embalado para o jogo deste sábado e vem de quatro vitórias seguidas na temporada. Além disso, antes de golear o Betis por 5 a 1 pelas oitavas de final da Copa do Rei, em seu compromisso mais recente, o Barça conquistou a Supercopa da Espanha ao vencer o ‘El Clásico’ por 5 a 2 contra o Real Madrid. O título na Arábia Saudita, inclusive, foi o primeiro do técnico Hansi Flick no comando do time catalão.