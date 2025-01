Flamengo convoca jovens para pré-temporada nos EUA

O Flamengo comunicou nesta sexta-feira (17) que o elenco que está treinando nos Estados Unidos receberá três “reforços”. Os zagueiros Pedro Fachinetti e Cleiton e o meia Lucas Vieira, destaques das categorias formadoras do Rubro-Negro, vão integrar a equipe principal.

Pedro e Lucas estavam disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha) com o Fla, mas ficaram livres com a eliminação do time carioca. Agora, eles viajarão aos Estados Unidos para participarem dos treinamentos comandados por Filipe Luís. Cleiton, por sua vez, fez parte da delegação que jogou as duas primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Ele também se deslocará aos EUA e se apresentará aos treinos na Flórida, chegando na tarde desta sexta.