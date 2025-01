Fernando Faria: o futebol carioca se arrasta de forma amadora no começo da temporada

O Carioca é somente de uma competição sofrível, desinteressante e desestimulante. Os grandes tem descaso com o próprio torneio / Crédito: Jogada 10

Encerradas as duas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, somente um time grande conseguiu vencer: o Botafogo, que bateu a Portuguesa por 2 a 0. Mas o duro é que não estamos falando aqui do incrível progresso das equipes que lutam com enormes dificuldades no futebol do Rio de Janeiro. Longe disso.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na verdade, trata-se somente de uma competição sofrível, desinteressante e desestimulante. Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo são o retrato do descaso com o próprio torneio. Afinal, jogam com muitos garotos em campo, na companhia de alguns atletas mais rodados ainda completamente sem ritmo de jogo,