Felipe Melo representa o Fluminense em evento do Mundial: ‘Algo indescritível’

Atleta, que deixou o clube ao fim de 2024, participa do lançamento do tour da taça do novo formato da competição continental / Crédito: Jogada 10

A Fifa promoveu, nesta quinta-feira (16), em Nova York, nos Estados Unidos, um evento de lançamento do Tour do Troféu do Mundial de Clubes, que passará por 20 países. Assim, coube a Felipe Melo representar o Fluminense como “Legand” do clube ao lado do coordenador administrativo Marcelo Penha. “Poder representar o Fluminense para mim é algo indescritível. Difícil a gente mensurar isso em palavras e passar para o externo o que significa. De um clube tão amado como é o Fluminense. Quando o presidente me ligou e perguntou da minha disponibilidade, nem quis saber da data ou da minha agenda. Prontamente, me prontifiquei a estar à disposição do Fluminense para poder representar o clube nessa viagem”, disse o ex-capitão tricolor.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Esse Mundial é muito importante para o clube e para os torcedores. Então, me sinto de fato muito honrado por isso, agradeço muito a Deus”, completou Felipe Melo.

Caminho do Tricolor pelos Estados Unidos Classificado para o Mundial como campeão da Conmebol Libertadores 2023, o Fluminense é cabeça de chave do Grupo F, que conta ainda com Borussia Dortmund (ALE), Ulsan (COR) e Mamelodi Sundowns (AFS). “É óbvio que aqui, quando falamos de outras equipes menos conhecidas, teoricamente seria um grupo mais acessível para a classificação, mas teoricamente. Hoje a gente vÊ a Liga dos Campeões e os clubes considerados gigantes têm tido muita dificuldade com os clubes não tão conhecidos assim”, analisou.