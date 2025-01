Ex-mulher expõe Cassiano, ex-Internacional, por dívida de pensão alimentícia: ‘Que passe vergonha’

Letícia Nogueira usou as redes sociais para desabafar sobre divergências financeiras envolvendo a filha do ex-casal, de nove anos

Letícia Nogueira usou as redes sociais para desabafar sobre os conflitos recentes com Cassiano, atacante do Casa Pia AC (POR), por dívida de pensão alimentícia. Mãe de Bella, filha do jogador, de nove anos, a designer contou que o atleta tem ”se achado na razão” de não arcar com o pagamento de janeiro, visto que a criança está passando férias com ele em Lisboa.

“O que se faz com pai que deve pensão e acha que está no seu direito, que tem razão? A criança está lá de férias, mas eu já expliquei, já tive paciência, mas acabou. Em janeiro a gente paga matrícula do colégio, a mensalidade, e tem um custo ainda maior. Não é porque a criança não está comigo comendo, que não tenho conta pra pagar (…)”, iniciou.