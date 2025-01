Ex-Flamengo, Guilherme Bala é destaque no título do Al-Ahli

Atacante marcou um gol e contribuiu com duas assistências na vitória sobre o Al-Rayyan por 3 a 1 da Challenge Shield / Crédito: Jogada 10

Com mais uma atuação de destaque, Guilherme Bala, do Shabab Al-Ahli, conquistou mais um título na temporada. Desta vez, a equipe venceu o Al-Rayyan por 3 a 1 na disputa da Challenge Shield, competição que é realizada entre o vice-campeão da UAE Pro League e o vice-campeão da Q-League. Ex-Flamengo, o atacante brasileiro participou diretamente dos dois primeiros gols, com duas assistências. Além disso, ele ainda marcou o gol que consagrou o título no fim do jogo. Assim, Guilherme Bala celebrou mais uma conquista.

"Foi uma partida muito difícil, enfrentamos um adversário qualificado, mas mostramos a força do nosso time e conseguimos sair com o troféu. Estou feliz pela contribuição que pude dar à equipe, com duas assistências e um gol. Isso é fruto do trabalho de todos", disse.