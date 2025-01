Dínamo Moscou aceita proposta, e Bitello é novo reforço do Botafogo

O Botafogo tem um novo reforço para a temporada: o meia-atacante Bitello. De acordo com o jornalista Octavio Bocão, o Dínamo Moscou, da Rússia, aceitou a proposta do Alvinegro de 18 milhões de euros (cerca de R$ 112 milhões) mais bônus. Antes, o clube russo já havia rejeitado três ofertas pelo brasileiro de 25 anos.

Durante a negociação, Bitello demonstrou a todo momento ao Dínamo Moscou a vontade de jogar no Botafogo. A postura do atleta foi fundamental para sacramentar a transferência. Com tamanha confiança no negócio, o jogador, inclusive, não se reapresentou para exames de intertemporada essa semana.