Deco não poupa elogios para Raphinha: ‘Entre os melhores do mundo’

No último domingo, o jogador brilhou na goleada por 5 a 2 sobre o Real Madrid, que garantiu o título da Supercopa da Espanha. Para Deco, Raphinha está entre os melhores do mundo atualmente.

O ex-meia Deco, com passagens marcantes pelo futebol da Europa e do Brasil, está em sua segunda temporada como diretor de futebol do Barcelona. Em entrevista, o agora dirigente elogiou bastante o meia-atacante Raphinha.

“Conheço o Raphinha desde a base e sempre tive certeza do futuro brilhante que ele teria. O que vocês estão vendo nesta temporada é o Raphinha em sua essência. Desde que chegou ao Barcelona, ele apresentou ótimas atuações e bons números. No entanto, tudo faz parte de um processo de adaptação e maturação. Neste momento, ele está entre os melhores em atividade no mundo”, afirmou Deco.

Deco também falou sobre a base do Barcelona, destacando Lamine Yamal, grande promessa do clube. Com menos de 18 anos, o jovem já conquistou uma Eurocopa com a seleção da Espanha.

“É tradição no nosso clube revelar grandes talentos das categorias de base. Isso é fundamental e imprescindível para a formação de equipes principais fortes, especialmente com o mercado do futebol cada vez mais inflacionado e os valores em alta. Além disso, ter jovens talentos formados em casa cria uma identificação natural entre o atleta e o clube”, concluiu Deco em entrevista ao ge.