Cruzeiro não vai abrir mão de Matheus Pereira sem pagamento da multa

O Cruzeiro está montando um elenco competitivo para disputar títulos em 2025. No entanto, o clube não pretende perder seus principais ativos, entre eles o meia Matheus Pereira. A diretoria celeste, aliás, já sabe do interesse do Palmeiras em contratar o jogador, mas só abrirá negociações mediante o pagamento da multa rescisória.

Contudo, a multa do atleta está fixada em 25 milhões de euros (cerca de R$ 155 milhões). No entanto, no Alviverde, Matheus Pereira é visto como uma segunda opção caso a negociação com Andreas Pereira não se concretize. Apesar do interesse, ainda não houve propostas oficiais pelo jogador do Cruzeiro. A informação é do portal ge.