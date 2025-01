Corinthians prepara mudanças para estreia da equipe em Itaquera

Após vencer o RB Bragantino, Timão deve ter a volta de alguns jogadores do time titular contra o Velo Clube, pela segunda rodada do Paulistão

Após vencer o RB Bragantino por 2 a 1 nesta quinta-feira (16/01), fora de casa, na estreia da equipe no Paulistão, o Corinthians já pensa no próximo compromisso. O Timão encara o Velo Clube, no domingo (19/01) em Itaquera. Será a primeira partida da equipe em sua casa na temporada. E o técnico Ramón Díaz deve mexer consideravelmente no time.

Alguns nomes são esperados no time titular de volta como o centroavante Yuri Alberto, que entrou no segundo tempo da partida contra o RB Bragantino. Em contrapartida, Rodrigo Garro, que foi citado pelo treinador na coletiva, deve seguir fora. Afinal, o argentino faz tratamento para uma lesão no joelho direito e ainda não treinou em campo com os demais jogadores nesta pré-temporada.

Já Memphis Depay também desperta cuidados especiais da comissão técnica, a fim de evitar lesões. Ele tem a chance de estar entre os relacionados, mas deve começar a partida no banco de reservas. Por fim, Coronado é o que tem mais chances de aparecer no time titular. Ele vem treinando bem e ficou fora do jogo em Bragança Paulista por conta de desgaste físico.

Comissão quer jogadores do Corinthians 100% para a Libertadores

O trabalho de pré-temporada deve seguir a todo vapor visando a Pré-Libertadores. O primeiro duelo contra o Universidad Central, na Venezuela, está marcado para o dia 19 de fevereiro. Até lá, a comissão técnica de Ramón Díaz tenta achar o time ideal, mas principalmente evitar lesões neste período.