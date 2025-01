Consórcio Fla-Flu promoverá leilão para venda de camarotes no Maracanã

Leilão deve acontecer em fevereiro, com previsão de comercializar 13% dos camarotes do estádio

O Consórcio Fla-Flu venceu, no ano passado, a licitação para operação e exploração do Maracanã por 20 anos. Um dos primeiros atos será promover um leilão para a venda de camarotes no estádio. O anúncio de divulgação será feito nos próximos dias, mas a estimativa é que ocorra em fevereiro. A informação é da jornalista Leticia Marques, do Ge.

A previsão é que aconteça leilão de cerca de 13% dos camarotes do Maracanã. Pela primeira vez a comercialização será com opção de contratos mais longos: um, dois ou três anos. O Consórcio Fla-Flu projetou cerca de R$ 46 milhões (quase 40% da receita prevista por ano) com aluguel de camarotes.