Com show de bola, Palmeiras arrasa Audax e está nas quartas da Copinha

O Palmeiras arrasou o Audax no fim da tarde desta sexta-feira, 17/1, pelas quartas de final da Copa São Paulo. Na Arena Barueri, venceu por 4 a 0, com três tentos de Erick Belé ainda no primeiro tempo e Riquelme Fillipi na etapa final. Apesar do hat-trick de um companheiro, o destaque foi o excelente lateral-direito Gilberto. Afinal, ele fez um lançamento de Gérson que originou o primeiro gol, a grande jogada que iniciou o segundo tento e a assistência para outros dois gols. O Palmeiras agora espera o vencedor de Grêmio x Bragantino, que ainda jogam nesta sexta-feira, para saber qual seu rival nas semifinais. O duelo será no domingo.

Baile Palmeirense O Palmeiras deu um show tático no primeiro tempo. A estratégia era aproveitar a força do time pela direita do ataque, com o lateral Gilberto muito ligado. Depois de Sorriso perder uma boa chance, aos 21 minutos a porteira foi aberta quando Gilberto lançou Riquelme Fillipi pela direita e cruzou para Erick Belé. Ele se enrolou um pouco diante da marcação dupla, mas conseguiu se desvencilhar e tocar para fazer 1 a 0. Aos 31, mais uma boa jogada de Gilberto, que achou Edney bem colocado. Este viu Belé bem posicionado na área e rolou para a bomba do garoto para o gol. Enfim, Belé ampliou para 3 a 0, escorando cruzamento perfeito de Gilberto.