City fecha acordo por Omar Marmoush, destaque da Bundesliga

O atacante Omar Marmoush está muito próximo de ser anunciado como reforço do Manchester City. Inicialmente, o clube inglês ofereceu 60 milhões de euros ao Eintracht Frankfurt, mas as negociações avançaram e chegaram a um acordo: 75 milhões de euros fixos (R$ 467 milhões), com mais 5 milhões de euros (R$ 31 milhões) em bônus, de acordo com informações da ‘Sky Sports’ alemã. O egípcio, inclusive, ficou de fora do jogo contra o Borussia Dortmund, nesta sexta-feira (17). Além disso, ele se despediu dos companheiros após a vitória na partida de abertura da 18ª rodada do Campeonato Alemão.

Curiosamente, essa é a mesma quantia fixa que o City recebeu na última janela de transferências pela venda de Julián Álvarez ao Atlético de Madrid. Além disso, o atacante argentino, negociado como substituto de Haaland, ainda pode render mais 20 milhões de euros (R$ 125 milhões) ao clube inglês em bônus.