Camila Campos, esposa de ídolo do Cruzeiro, celebra vitória contra o câncer

Mulher do ex-zagueiro Léo, cantora gospel comemorou o desaparecimento dos nódulos no dia de seu aniversário de 36 anos

Camila Campos, esposa do ex-zagueiro Léo, usou as redes sociais para celebrar não só o aniversário de 36 anos, mas uma das notícias mais importantes de sua vida: nova vitória contra o câncer. Em um vídeo gravado na praia, a cantora gospel revelou que os nódulos na mama sumiram cerca de seis meses após o diagnóstico e tratou o resultado como milagre.

“No dia 15 de janeiro celebrei este milagre: a vida! Os nódulos do câncer de mama já sumiram, para a glória de Deus! Sigo vencendo no Senhor! Comemorei meu aniversário e, mais do que isso, estou comemorando o milagre que Deus está fazendo em minha vida”, e completou:

“Obrigada, meu Deus! Obrigada! O Senhor me tirou de uma cama de hospital e me trouxe para praia, para me mostrar que ELE FAZ DO DOENTE, saudável. Do fraco, forte. Te amo, Deus”, celebrou.