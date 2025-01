Benjamin Back adquire direitos de transmissão de campeonato estadual no Youtube

Com mais de 360 mil inscritos, o apresentador do programa "Arena SBT" anunciou a novidade através de um vídeo nas redes sociais

O jornalista Benjamin Back deu um passo importante no segmento revolucionário das transmissões digitais independentes. Isso porque o apresentador anunciou a compra dos direitos do pacote comercial do Campeonato Paraense para seu canal de Youtube. Ou seja, a competição também passará a ser exibida em sua plataforma de vídeos.

“Paysandu! Remo! O Canal do Benja começa a partir de agora transmissão de campeonatos. E vai ser uma transmissão como nunca o Campeonato Paraense teve, grandes nomes, narradores, comentaristas. Povo do Norte, do Nordeste, eu estou chegando. Está na hora do Brasil inteiro acompanhar esses dois timaços em campo, com torcidas fanáticas, Mangueirão lotado. Estamos só no começo”, anunciou o jornalista.