Bayern x Wolfsburg: Onde assistir, escalações e arbitragem

O Bayern de Munique lidera o Campeonato Alemão. Tem 42 pontos, contra 38 do atual campeão Bayer Leverkusen. Neste sábado, pela 18ª rodada da Bundesliga, terá mais um duro duelo. Às 11h30 (de Brasília), em seus domínios, a Allianz Arena recebe o Wolfsburg. Esta equipe vem fazendo boa campanha, com regularidade, e tem 27 pontos, em sétimo lugar. Caso vença, encosta na zona de classificação para a Champions.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como chega o Bayern

Ito e Stanisic estão fora de combate, mas normalmente são reservas. Já João Palhinha ainda está recuperando a forma, e com isso há uma vaga em aberto no meio de campo. Goretzka vem sendo escalado, mas tudo indica que desta vez será Pavlovic quem fará a dupla de volantes com Kimmich. No ataque, Thomas Müller pode começar a partida, o que faria Olise ir para o banco. No comando de ataque, o artilheiro Kane é presença garantida.