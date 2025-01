Augusto Melo, do Corinthians, sobre impeachment: ‘Só Deus me tira’

Mandatário do Timão terá futuro na presidência definido na próxima segunda-feira (20) em eleição no Parque São Jorge

O Corinthians venceu o Bragantino de virada na estreia do Campeonato Paulista, mesmo jogando em Bragança Paulista. Fora de campo, entretanto, os bastidores políticos continuam agitados, e o atual presidente, Augusto Melo, afirmou confiar na vitória na votação do pedido de impeachment.

“Os nossos conselheiros hoje são pessoas qualificadas, que conhecem as coisas e entendem do Corinthians. Eles não vão cair nesse golpe. Tenho convicção de que estarei aqui na terça-feira. Deus me colocou aqui e só Deus me tira. Se Ele me colocou aqui, é porque tem um propósito”, disse Augusto Melo.

“O Corinthians está sendo melhorado em tudo. Vai voltar a ser protagonista, mas eles (oposição) não querem deixar a gente trabalhar. Não vou abandonar jamais o meu cargo. A princípio, me sufocaram financeiramente com toda aquela coisa orquestrada de empresário, justiça e bloqueio. Com tudo isso, estamos honrando nossos compromissos. De que forma? Buscando receitas fora e dando credibilidade para o clube”, concluiu o presidente em entrevista ao canal “Identidade Corinthiana”.

Apesar de tudo, a votação estava inicialmente prevista para o dia 2 de dezembro do ano passado. No entanto, o presidente do Timão conseguiu uma liminar na Justiça minutos antes do início do processo, adiando a reunião.