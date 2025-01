Atlético-MG encaminha acerto com Júnior Santos, do Botafogo

Autor de um dos gols do título da Libertadores, atacante será mais um atleta a deixar o Alvinegro para a temporada de 2025 / Crédito: Jogada 10

Autor de um dos gols do título da Libertadores de 2024, Júnior Santos deixará o Botafogo nesta nova temporada. Afinal, o Alvinegro aceitou a proposta do Atlético-MG pelo futebol do atacante. Restam, então, apenas alguns detalhes burocráticos para a assinatura do contrato. A informação é do jornalista Jorge Nicola. Desde que chegou ao clube carioca em 2023, o jogador teve grandes momentos e foi artilheiro da última edição da Libertadores, com 10 gols, o maior da história do Glorioso no torneio. O gol na decisão foi justamente em cima do Galo, que viu uma opção de mercado e investiu no atleta.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com a camisa do clube carioca, o atacante estufou a rede em 28 oportunidades, com nove assistências em 115 jogos. Além disso, também teve passagens por Fortaleza, Ponte Preta e Ituano e em quase três temporadas no futebol japonês.

Dessa forma, Júnior Santos será o quarto reforço do Atlético nesta janela. Antes dele, o clube trouxe o lateral Natal, do Coritiba, e os meias Gabriel Menino e Patrick, do Palmeiras. No mercado, o clube desistiu das contratações de Soteldo, do Santos, e Artur, do Zenit. No entanto, está bem próximo de acertar com Cuello, do Athletico-PR.