Atalanta x Napoli: Onde assistir, escalações e arbitragem

Este jogo pelo Campeonato Italiano coloca o líder Napolitano em batalha dura fora de casa contra a Atalanta, que está em terceiro lugar / Crédito: Jogada 10

Um jogo muito decisivo ocorre neste sábado, 18/1, pela 21ª rodada do Campeonato Italiano, Atalanta x Napoli. O duelo em Bérgamo será às 16h45 (de Brasília). O Napoli lidera com 47 pontos, três à frente da Inter de Milão (mas que tem um jogo a menos). Porém, a Atalanta, que chegou a ficar na ponta, está em terceiro lugar, com 43 pontos. Contudo, caso vença em casa, volta a encostar na ponta. Onde assistir ESPN 4 e Disney+ transmitem a partir das 16h45 (de Brasília).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Como chega a Atalanta Kolasinac e Kossounou são os desfalques do treinador Gasperini. Mas ele também teve boas notícias. Retegui, artilheiro do Italiano e da Seleção, voltou em grande estilo. Como Ederson está em grande fase no meio de campo, o trio da frente Pasalic, Lookman e De Ketelaere estão voando baixo. A animação é grande por um bom resultado neste duelo.