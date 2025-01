Arrascaeta afirma não estar 100% e evita prazos para volta pelo Flamengo

Uruguaio também destaca privégio de vestir a camisa 10 do clube em 2025: 'Mais um desafio importante em minha carreira' / Crédito: Jogada 10

Ainda em recuperação de lesão de 2024, Arrascaeta admitiu que ainda não está 100% para entrar em campo pelo Flamengo em 2025. Em coletiva nesta sexta-feira (17), o uruguaio lamentou as lesões, mas também projeta que a temporada do grupo seja positiva. Além disso, o meia deu um pouco de esperança ao torcedor ao dizer que está com poucas dores e tenta voltar o mais rápido possível. “Fiz um esforço no fim do ano, jogando alguns nos jogos no limite. As férias foram importante para trabalhar a parte da força, agora estou trabalhando fisicamente. Não estou 100% ainda, mas estou trabalhando para isso. A gente convive com lesões, que não afetam só a parte física, mas a mente, estressa os jogadores. Estou me sentindo bem e espero que seja uma temporada, não só para mim e para o time, livre de lesões”, disse antes de complementar.

Estou me preparando para voltar o mais rápido. Essas férias foram importantes, aqui fiz um dos primeiros treinos no campo. Estou com poucas dores, me limitando quase nada, mas tenho que melhor a parte física para não ficar sobrecarregado e perder jogos importantes na temporada. Estamos nos prevenindo para eu estar 100% logo", encerrou.

Por conta da recuperação, Arrascaeta vem fazendo trabalhos específicos durante a pré-temporada nos Estados Unidos. O meia uruguaio faz atividades à parte do elenco para recuperar a parte física e deve ter controle de minutos nos primeiros jogos de 2025. O Flamengo, assim, entra em campo com o time principal pela primeira vez em 2025 contra o São Paulo, em amistoso, às 17h (de Brasília), no próximo domingo (18), na cidade de Fort Lauderdale. A tal da camisa 10 Em 2025, Arrascaeta vestirá a emblemática camisa 10 rubro-negra. A decisão consolida o status de referência técnica do meia no clube. O número estava sem “dono” desde que o Flamengo retirou a numeração de Gabigol, após o episódio polêmico em que o atacante vestiu a camisa do Corinthians. “É um privilégio vestir essa camisa, por saber os caras que já usaram, o Zico e a história em que ele fez. Nos clubes e na seleção sempre joguei com a 10, então para mim é um privilégio. O que foi feito já ficou para trás, então vejo isso como mais um desafio importante na carreira”, destacou.