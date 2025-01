Volta Redonda provoca Fluminense nas redes sociais e ‘trava’ web: ‘Campeões da Série C’

A equipe da Cidade de Aço superou o Tricolor das Laranjeiras, que ainda não venceu no ano, pela segunda rodada do Campeonato Carioca

O Volta Redonda não deixou a vitória sobre o Fluminense passar batido nas redes sociais e partiu para provocação, causando um verdadeiro alvoroço entre internautas. A equipe da Cidade de Aço superou o Tricolor das Laranjeiras com um golaço de bicicleta de Mirandinha , na noite da última quarta-feira (15), pela segunda rodada do Cariocão.

A vitória sobre o Fluminense foi a primeira do Volta Redonda nesta edição do Estadual, que agora figura na sétima colocação com três pontos. O Tricolor, por sua vez, ainda não triunfou na competição e pode terminar a rodada na lanterna – caso Flamengo e Bangu pontuem nesta quinta, 16.

Repercussão nas redes sociais

A provocação do Voltaço evidentemente estourou da bolha do confronto e também repercutiu entre torcedores dos outros três grandes do Rio. Enquanto uns tricolores se incomodaram com a publicação, outros usaram um tom mais resignado, compreendendo que faz parte do jogo.

“Isso que o Flu faz o torcedor passar. Temos que aturar, fazer o que?”, lamentou um torcedor.