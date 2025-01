Vitória goleia Juazeirense pelo Estadual e garante primeiro triunfo de 2025

O Vitória conquistou o seu primeiro resultado positivo da temporada ao golear o Juazeirense por 4 a 1, na última quarta-feira (15), no estádio Adauto Morais, pela segunda rodada do Campeonato Baiano. Com o triunfo no embate, o Leão da Barra assumiu provisoriamente a liderança do torneio com quatro pontos. Os gols do Rubro Negro foram marcados por Bruno Xavier, Wesley contra, Janderson e Osvaldo. Patrick anotou o gol de honra dos donos da casa.

A equipe de Salvador encontrou dificuldade em se impor nos primeiros minutos do confronto, já que havia o predomínio de um jogo mais truncado com bastante divididas e faltas no centro do campo. Apesar disso, o Vitória foi coroado pela sua efetividade e marcou o primeiro gol com Bruno Xavier de cabeça. Ele balançou as redes do Juazeirense depois de boa jogada individual de Janderson pelo lado esquerdo e que terminou com finalização. O goleiro adversário até defendeu, mas espalmou para o meio da área. O Cancão de Fogo não conseguiu uma rápida reação e teve uma melhora de desempenho já na reta final da primeira etapa. Em cruzamento e finalização de fora da área, os donos da casa exigiram duas defesas difíceis do arqueiro Gabriel, que estava estreando pelo Vitória.