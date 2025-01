Vídeo! Lance indecifrável de Bolasie, em estreia pelo Cruzeiro, diverte torcedores na web

Atacante estreou pela Raposa no empate com o São Paulo nessa quarta-feira, pela primeira partida da FC Series, nos Estados Unidos

O Cruzeiro empatou em 1 a 1 com o São Paulo , pela FC Séries, numa noite que marcou a estreia do pacotão de reforços de Fernando Diniz. Entre os nomes que mais causaram boa impressão nos torcedores, destaca-se o de Bolasie. Não só pela boa presença de área como também por lances ousados, beirando o incompreensível, e requintados.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A jogada do atacante repercutiu aos quatro cantos e, inclusive, levantou um debate sobre a possível titularidade na equipe de Fernando Diniz. Bolasie entrou aos três minutos do segundo tempo no lugar do meio-campista Eduardo e recebeu uma das maiores notas na avaliação dos cruzeirenses.