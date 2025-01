Venda de ingressos para mata-mata do Super Mundial começa nesta quinta

Em campo, Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo terão a chance de disputar o novo formato desta competição, que será semelhante a tradicional Copa do Mundo.

A venda de ingressos para a fase mata-mata do Mundial de Clubes 2025 teve início nesta quinta-feira , às 12h (de Brasília), no site da Fifa. Assim, os torcedores que têm interesse em garantir a entrada em algumas das partidas eliminatórias já podem consultar o portal da entidade.

A venda para a primeira fase do torneio começou ainda em dezembro, porém, a partir de agora, o público poderá adquirir os ingressos para todas as etapas, inclusive a final.

Dessa forma, os bilhetes em geral para o mata-mata custarão a partir de US$ 50 (R$ 301 na cotação atual). Eles variam de acordo com a partida e com o setor desejado.

“Os torcedores deveriam fazer parte deste torneio, porque depois de mais de um século de futebol de clubes estamos prontos para a primeira Copa do Mundo de Clubes da Fifa verdadeiramente global e baseada no mérito. Aqueles que comprarem um ingresso farão parte da história do futebol”, disse o presidente da FIFA, Gianni Infantino.