Vegetti pede salário milionário, e Vasco busca acordo com argentino

Atleta pede valor acima de um milhão e quer melhores condições para o que pode ser um dos últimos contratos da carreira / Crédito: Jogada 10

A possível renovação de contrato de Pablo Vegetti com o Vasco ganhou mais um capítulo. Afinal, o argentino, de 36 anos, que é uma das referências do atual elenco, pediu um valor fixo acima de R$ 1 milhão, sem incluir os bônus. Diante disso, o Cruz-Maltino busca, a princípio, reduzir essa cifra e chegar a um denominador comum com o artilheiro do time. A informação é do portal “ge”. Valorizado, o jogador busca as melhores condições para o que pode ser um dos últimos contratos da carreira. Vale destacar que, no atual elenco, apenas Payet e Coutinho têm vencimentos com valores semelhantes.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No momento, o empresário do atleta está no Rio de Janeiro e já teve conversas com a direção do presidente Pedrinho. O Vasco, porém, pretende pagar um salário fixo de aproximadamente R$ 800 mil, o que já representaria um aumento significativo em relação ao atual vencimento.

O argentino tem contrato até dezembro, com renovação automática até 2026 caso ele dispute 60% dos jogos este ano. Como é um dos principais atletas do elenco, sendo artilheiro da última Copa do Brasil, alcançar esse número de partidas seria simples. Em novembro, o mandatário afirmou que, se puder, irá melhorar o salário de Vegetti. No entanto, internamente, acha que tal medida necessita ser feita com responsabilidade. Afinal, a diretoria sanou com o atacante as dívidas herdadas da gestão da 777 Partners.